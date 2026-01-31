Riabilitato dopo l’odissea Il tribunale lo risarcisce | Ma quanta amarezza

Dopo mesi di battaglie legali e momenti difficili, un uomo torna a respirare. Il tribunale ha deciso di risarcirlo, ponendo fine a un lungo calvario. Nonostante il sollievo, l’uomo dice di sentirsi ancora amareggiato per tutto quello che ha passato, come se l’iceberg che lo aveva colpito sotto casa fosse ancora lì, pronto a riemergere. La sua storia resta una testimonianza di resilienza e di lotta contro le avversità.

Ci sono iceberg che ti vengono a pigliare sotto casa pur di trasformarti nel loro titanic. Ma può succedere che ti salvi dall’affondamento. E riapprodi a casa, dov’è cominciato tutto. E allora come un odisseo inesausto scocchi la freccia della riscossa. E intraprendi l’ennesimo viaggio che come sempre contempla un naufragio. Vai per la via della giustizia della legge. E succede che ce la fai. La sentenza è del tribunale di Ravenna. L’imputato è un 90enne di Cattolica. Colui che rivendica il danno è Andrea Ricci, forlivese, 60 anni, procuratore di giocatori di basket, notissimo in città. Una volta faceva il promotore finanziario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'ex residente di un quartiere si racconta dopo essere stato colpito da un improvviso iceberg vicino casa.

