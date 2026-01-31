La ri-Generazione del Pd si avvicina alla fase decisiva. Domenica scorsa, alcuni membri del partito hanno partecipato alla marcia della pace a Prato, un evento che ha portato insieme tante associazioni. Ora, i militanti si preparano a fare le scelte importanti per il futuro del partito, tra iscritti in crescita e un percorso condiviso che si fa strada.

PRATO Domenica scorsa era impegnato nella marcia della pace "disarmata e disarmante" che ha unito il mondo dell’associazionismo. Ma un’altra ‘pace’, lo ha tenuto impagnato in questi mesi, quella da costruire nella casa di un Pd sfilacciato e diviso. Lorenzo Leo, responsabile organizzazione Pd provinciale, ha fatto da ‘paciere’, in queste settimane, all’interno dell’universo dem pratese che, archiviato il sogno del ‘congresso subito’ ha intrapreso il percorso di Ri-Generazione arrivato ora al termine. E che entro la prima metà di febbraio sceglierà il nuovo segretario che accompagnerà il partito fino alle amministrative e al congresso di questo autunno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ri-Generazione Pd all’atto finale: "Percorso condiviso, più iscritti. Ora però è il tempo delle scelte"

Il Partito Democratico di Prato avvia il percorso “Ri-Generazione”, un momento di confronto interno dedicato a definire la propria linea politica in vista delle prossime elezioni comunali.

Biagioni lascia il Pd al termine del suo percorso, definendo la decisione un atto di responsabilità.

