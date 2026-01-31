Retroscena pentiti e quell' attacco con l' acquaragia Dentro le indagini dell' omicidio Gigliola e la violenza di Raschett
La polizia ha arrestato Francesco Pellegrino, chiamato
Le indagini che hanno portato all'arresto di Francesco Pellegrino, detto "Raschett", ritenuto l'esecutore materiale del delitto in cui, il 4 maggio 2002, perse la vita l'allora quarantenne Tommaso Gigliola, sembrano aver chiuso definitivamente il cerchio su quello che è stato un delitto irrisolto.🔗 Leggi su Baritoday.it
Una parabola tragicamente coerente con molte storie di camorra: chi un tempo ordinava di uccidere i parenti dei “pentiti”, oggi siede nelle aule dei tribunali come testimone dell’accusa. - facebook.com facebook
