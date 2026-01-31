Retroscena pentiti e quell' attacco con l' acquaragia Dentro le indagini dell' omicidio Gigliola e la violenza di Raschett

Da baritoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato Francesco Pellegrino, chiamato

Le indagini che hanno portato all'arresto di Francesco Pellegrino, detto "Raschett", ritenuto l'esecutore materiale del delitto in cui, il 4 maggio 2002, perse la vita l'allora quarantenne Tommaso Gigliola, sembrano aver chiuso definitivamente il cerchio su quello che è stato un delitto irrisolto.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Gigliola Delitto

Omicidio dell’Ice: il governo monopolizza le indagini

Il governo statunitense ha assunto un ruolo dominante nelle indagini sull’omicidio di Renee Nicole Macklin Good, 37 anni, con il capo della Bca del Minnesota che ha riferito di un’interferenza della procura federale.

La pista della droga, i due cellulari, il giallo dell’arma: le indagini sull’omicidio del 25enne Sergiu Tarna nel Veneziano 

Le indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, 25 anni, nel Veneziano proseguono.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.