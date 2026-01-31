restyling via della quiete la scelta che fa discutere

Da settimane sono in corso i lavori di restyling in via della Quiete, ma ancora non sono finiti. Quello che si vede finora ha già scatenato molte reazioni, soprattutto ironiche. Il nuovo tratto dovrebbe collegare in modo continuo via dei Macelli con via Pagliucola, ma le modifiche non sono piaciute a tutti. La gente commenta con sarcasmo, tra critiche e battute, sulla scelta fatta e sui risultati finora visibili.

I lavori non sono ancora conclusi ma tutto ciò che si vede ha immediatamente scatenato soprattutto commenti ironici: stiamo parlando del restyling in corso del primo tratto di via della Quiete, ovvero quello che andrà finalmente ad unire in maniera continuativa via dei Macelli con via Pagliucola. In realtà, l’intero tratto non sarà percorribile in doppio senso di marcia perché, come ipotizzato nel progetto che fu presentato e approvato dalla Giunta comunale a gennaio 2024, è spuntata una curiosa doppia carreggiata nella stessa direzione nord-sud per passare da via Caduti del Lavoro (connessione a metà percorso) a via dei Macelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

