Restauro in basilica a Roma suscita polemiche | immagine ritrovata somiglia a Meloni il Pd chiede chiarimenti

Un affresco restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha riacceso le polemiche. Alcuni osservatori sostengono che l’immagine ritrovata somigli a Giorgia Meloni, scatenando reazioni da parte del Pd che chiede chiarimenti. La vicenda ha diviso opinioni e alimentato discussioni sulla gestione del restauro e sul significato delle immagini antiche.

Un affresco restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, ha scatenato un acceso dibattito politico e culturale. Al centro del caso, una figura angelica la cui somiglianza con la premier Giorgia Meloni è stata notata da diversi osservatori e ripresa dai media. L'immagine, resa visibile dopo gli interventi di restauro condotti in sede, ha suscitato reazioni immediate, soprattutto da parte del Partito Democratico, che ha chiesto chiarimenti e l'attivazione della Soprintendenza di Roma. Il restauro, eseguito in collaborazione con esperti del settore, avrebbe portato alla luce un volto che, secondo alcune analisi, ricorda in modo sorprendente le fattezze della presidente del Consiglio.

