Un affresco del Novecento scoperto nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha sollevato un grande scalpore. Il volto di Meloni, che alcuni considerano un elemento artistico, altri invece vedono come una provocazione politica. Il restauro recente ha diviso le opinioni tra chi difende la conservazione storica e chi critica l’intervento. La chiesa, simbolo di fede, ora si trova al centro di un acceso dibattito pubblico.

Un affresco risalente al XX secolo, rinvenuto in una cappella della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, ha scatenato un dibattito acceso tra fede, arte e politica. L’immagine di un angelo con tratti somiglianti a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, è al centro di una controversia che ha coinvolto istituzioni, opposizioni e l’opinione pubblica. Il caso è emerso dopo una segnalazione di stampa, poi amplificata sui social media, che ha messo in discussione la natura dell’intervento di restauro effettuato su un dipinto all’interno di uno dei luoghi più antichi e sacri di Roma. Il Vicariato di Roma ha dichiarato di non essere al corrente dell’intervento, mentre il Ministero della Cultura ha subito attivato un’indagine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Restauro controverso in chiesa romana: volto di Meloni suscita dibattito tra fede e interpretazione artistica

