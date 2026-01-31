Replica La Promessa in streaming puntata 31 gennaio 2026 | Video Mediaset

Oggi, sabato 31 gennaio 2026, torna in onda la soap spagnola La Promessa. Nella puntata di oggi, Simona scopre che Antonio si trova alla Promessa. Decide di incontrarlo, ma lui non le rivolge parole. La scena si svolge in modo teso, con i due che si incontrano senza riuscire a comunicare.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 31 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Simona scopre che Antonio si trova alla Promessa, lo incontra ma Antonio non le vuole parlare.

