Replica La forza di una donna 3 in streaming puntata del 31 gennaio | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – sabato 31 gennaio  – con la soap turca La forza di una donna  ( Kad?n ). Nella puntata odierna mentre Sarp, Hatice e Bahar, in sala operatoria, lottano tra la vita e la morte, Sirin aggredisce Arif, ritendendolo responsabile dell’incidente. Poi, Jale, per allontanarla, le dice che Enver rischia un altro infarto, così Sirin asseconda la richiesta del padre di andare a casa a badare a Nisan e Doruk. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

