Renato Zero a Roma 2026 | la scaletta completa dei concerti all’ora di L’OraZero

Roma accoglie di nuovo Renato Zero con entusiasmo. Il cantante ha dato il via al suo nuovo tour al Palazzo dello Sport, portando sul palco il suo classico stile e le sue hit. La città si prepara a vivere diverse serate all’insegna della musica dal vivo, mentre i fan attendono con ansia la scaletta completa dei concerti. La prima tappa di “L’OraZero” ha già fatto partire il countdown per le prossime date.

Roma torna a essere il cuore pulsante dell’universo zeriano. Con “L’OraZero”, Renato Zero ha ufficialmente riaperto il capitolo dei concerti dal vivo, dando il via al nuovo tour dal Palazzo dello Sport. Una partenza simbolica, nella sua città, che segna l’inizio di un viaggio musicale destinato a toccare i principali palasport italiani fino ad aprile, per un totale di 23 date. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> La Capitale occupa un ruolo centrale nel calendario: sei concerti in meno di dieci giorni (24, 25, 28, 29, 31 gennaio e 1 febbraio ), tutti sold out o prossimi al tutto esaurito.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Renato Zero Roma

Renato Zero torna a Roma con il suo nuovo tour, “L’OraZero in Tour”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Renato Zero abbraccia Enrica Bonaccorti - L’ OraZero in tour

Ultime notizie su Renato Zero Roma

Argomenti discussi: Renato Zero, l’abbraccio di Roma apre l’OraZero; Renato Zero con L'Orazero in tour al Palazzo dello Sport; Renato Zero apre il tour a Roma: Questa per chi non l'avesse inteso è l'OraZero per tutti; Renato Zero, stasera parte la maratona di Roma per la festa dei Sorcini: date e programma.

Renato Zero a Roma 2026: la scaletta completa dei concerti all’ora di L’OraZeroRoma torna a essere il cuore pulsante dell’universo zeriano. Con L’OraZero, Renato Zero ha ufficialmente riaperto il capitolo dei concerti dal vivo, ... funweek.it

Renato Zero, l’abbraccio di Roma apre l’OraZeroLuci spente, il boato dei sorcini e tre ore di navigazione tra passato e futuro. Renato Zero ha inaugurato al Palazzo dello Sport di Roma l’OraZero Tour, la nuova sfida live prodotta da Tattica. Dav ... tg24.sky.it

#DanieleQuartapelle (Renato Zero) vince #TalieQuali 2026 Quartapelle si è imposto con ben 73 punti. Dietro di lui sono arrivati sul podio la Lady Gaga di Veronica Perseo, vincitrice della prima edizione, e l’Antonella Ruggiero eseguita da Francesco Divito. - facebook.com facebook

Daniele Quartapelle conquista tutti con la sua straordinaria interpretazione di “Più su” di Renato Zero… e vince questa edizione di #TaliEQuali Siete d’accordo x.com