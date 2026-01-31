remigrazione scoppia il caos

A Montecitorio si vive un momento di caos mai visto prima. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha deciso di annullare tutte le conferenze stampa in programma, citando motivi di ordine pubblico. La tensione tra i gruppi presenti si sente nell’aria, mentre le forze dell’ordine cercano di gestire la situazione. La seduta parlamentare è interrotta, e il clima rimane acceso.

Una cosa così, a Montecitorio, non si era mai vista. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha annullato tutte le conferenze stampa in agenda per motivi di ordine pubblico. Dopo giorni di tensioni, infatti, era prevista per ieri la conferenza stampa sulla proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione (frontiere chiuse all’immigrazione irregolare e ritorno forzato nella patria d’origine, per le opposizioni "deportazioni"): relatori il portavoce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex Forza Nuova, Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti e attivisti del movimento "Brescia ai bresciani". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il movimento CasaPound annuncia l’intenzione di presentare una proposta di legge sulla remigrazione e la riconquista, con una campagna di raccolta firme prevista per il 30 gennaio alla Camera dei Deputati.

L’annuncio della conferenza stampa alla Camera dei Deputati per la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista” ha generato tensioni politiche.

REMIGRAZIONE! Caos alla Camera BOLDRINI BONELLI impediscono CONFERENZA legge di iniziativa popolare

