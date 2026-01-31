Una novità sorprendente nel mondo dei referendum. Alcuni cittadini che avevano criticato la riforma della magistratura ora sostengono il No, rovinati dalle conseguenze dei processi giudiziari. La loro posizione si è invertita, lasciando tutti a chiedersi cosa cambierà nelle prossime settimane.

Certo, sono sorprendenti - e hanno fatto giustamente notizia - i no referendari alla riforma costituzionale della magistratura sopraggiunti ai sì annunciati. E ciò per motivi completamente estranei alla legge sottoposta a verifica elettorale. Il no, per esempio, di Goffredo Bettini e, quasi a seguire, almeno come tentazione, diciamo così, di Mario Monti, accomunati dalla paura, dal fastidio, comunque si preferisca chiamarlo, del troppo potere che deriverebbe al governo in carica, ma più in particolare alla premier Giorgia Meloni, da una magistratura sconfitta nelle urne. Un potere simile a quello che si è preso negli Stati Uniti il presidente Donald Trump, citato espressamente da Monti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, rovinati dalla giustizia ma ora stanno con il No

I sondaggi sul referendum sulla giustizia mostrano attualmente un pareggio tra il Sì e il No.

Riforma della giustizia, Marco Travaglio spiega cosa non va

