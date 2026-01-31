Referendum Ondei | Magistratura è corpo sano inaccettabili attacchi su imparzialità

Il giudice Ondei difende la magistratura italiana, respingendo le accuse di parzialità. In un intervento deciso, sottolinea che i magistrati sono un corpo sano, composto da persone dedicate al dovere e al rispetto delle regole. Non accetta le voci che parlano di giudici influenzati dal pubblico ministero o di un’ingiustificata perdita di imparzialità. Per Ondei, il sistema giudiziario funziona e deve essere rispettato, anche di fronte alle critiche più dure.

La “magistratura italiana è un ordine dello Stato sano” composto da “persone ispirate da un alto senso del dovere che ogni giorno svolgono in silenzio il loro lavoro” e “non è accettabile” sentire che “i giudici oggi non sono sufficientemente terzi e imparziali perché sarebbero appiattiti sulle richieste del ‘collega’ pubblico ministero “. Lo ha detto il presidente della Corte d’appello di Milano, Giuseppe Ondei, nel suo discorso inaugurale dell’ anno giudiziario 2026 nell’aula magna del Tribunale di Milano alla presenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio e del presidente del Senato, Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il dibattito sul prossimo referendum riguarda la proposta di modificare le modalità di elezione di una parte del Consiglio superiore della magistratura.

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla riforma della magistratura, un tema che ha suscitato attenzione politica e pubblica.

