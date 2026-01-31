Referendum Nordio | no effetto politico

Il ministro Nordio chiarisce che la riforma e il referendum non mirano a colpire nessuno né a rafforzare il politica.

12.45 "Questa riforma e questo referendum non sono fatti né contro nessuno, né a favore di nessuno. Non sono fatti per punire la magistratura, né per rafforzare il governo". Così il ministro della Giustizia Nordio all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario "La riforma non avrà e non deve avere effetti politici". "E se dovesse prevalere il sì non ci saranno intenti persecutori.Inizieremo il giorno dopo un dialogo con magistratura,avvocatura, mondo accademico.Se dovessero prevalere i no accetteremo con grande rispetto".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Questa mattina Nordio ha chiesto di mantenere un tono pacato nel dibattito sul referendum.

Anche Alessandro Barbero voterà NO al referendum sulla legge Nordio. E lo spiega così.

Anno giudiziario, Nordio: Il referendum non è punitivo e non deve avere effetti politiciAnno giudiziario, Nordio: Il referendum non è punitivo e non deve avere effetti politici Milano, 31 gennaio 2026 – Il referendum sulla riforma della giustizia non nasce per punire la magistratura e ... statoquotidiano.it

Giustizia: Nordio, 'riforma non avrà effetti politici, no persecuzione se vince sì' (2)(Adnkronos) - Tutti i criteri del sorteggio, spiega il ministro Nordio, sono in fieri: su quelli un dialogo può essere trovato. La stessa possibilità di ricorrere per Cassazione contro la decisione d ... iltempo.it

Le ragioni del Si' al Referendum sulla Riforma Nordio: battaglia storica dell'Avvocatura Qui l'articolo https://www.irpinianews.it/le-ragioni-del-si-al-referendum-sulla-riforma-nordio-battaglia-storica-dellavvocatura/ - facebook.com facebook

Il giudice Andrea Padalino: “Ho ignorato le degenerazioni delle correnti e i danni della gogna mediatica fino a quando ne sono stato vittima. Faccio mea culpa e vi racconto il mio calvario”. La riforma Nordio “Positiva, al referendum voto Sì”. Sul Foglio di oggi x.com