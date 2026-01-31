Referendum Mantovano | demonizzazione lasci spazio a confronto civile

Da ildenaro.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del prossimo referendum, Mantovano invita a superare le polemiche e a discutere in modo più civile. Secondo l’esponente politico, è importante che la discussione si sposti dal demonizzare all’ascolto reciproco, per favorire un confronto più aperto e rispettoso.

Roma, 31 gen. (askanews) – “Auspico che, in vista del voto referendario, la demonizzazione lasci il posto al confronto civile, proprio di una vera democrazia”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano concludendo il suo intervento all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte d’Appello di Napoli. “La Sacra Scrittura ammonisce a stare vigili perché non conosciamo ‘né il giorno né l’ora’; dunque, non vi è alcuna certezza che il 24 di marzo dell’Anno Domini 2026 non si scateni l’Apocalisse. Quello di cui sono certo è che se ciò si dovesse verificare, non sarà a causa della conferma referendaria della riforma della giustizia”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Referendum Voto

Crans-Montana, Mantovano: «Chiesto alla Commissione europea di costituirsi parte civile»

Al termine di un incontro a Palazzo Chigi con i familiari delle vittime della strage di Crans-Montana, il sottosegretario Mantovano ha annunciato che l’Italia ha richiesto alla Commissione europea di costituirsi parte civile nel procedimento legale.

Strage Crans-Montana, Mantovano: L'Italia sarà parte civile al processo – Il video

L'Italia si costituirà parte civile nel procedimento relativo alla strage di Crans-Montana, come annunciato dall'Avvocatura generale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Referendum Voto

Referendum, Mantovano: demonizzazione lasci spazio a confronto civileRoma, 31 gen. (askanews) – Auspico che, in vista del voto referendario, la demonizzazione ... msn.com

referendum mantovano demonizzazione lasciMantovano: No a demonizzazione, su giustizia confronto civileIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri: Risultato urne qualunque sia andrà accolto con rispetto e serenità ... rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.