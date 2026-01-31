Referendum | avvocati Milano ' confronto sia corretto no delegittimazioni'

Gli avvocati di Milano chiedono rispetto per il processo e rifiutano ogni forma di delegittimazione. In vista del referendum, sottolineano che la Costituzione garantisce un sistema penale equilibrato, dove giudice, pubblico ministero e difesa operano in modo indipendente e paritario. La loro posizione è chiara: il confronto tra accusa e difesa deve rimanere libero, senza tentativi di mettere in discussione la legittimità delle istituzioni.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "La Costituzione ha disegnato un processo penale nel quale il giudice è terzo, il pubblico ministero è autonomo, la difesa è libera e indipendente, e il confronto tra accusa e difesa si svolge in condizione di effettiva parità: il faro è l'articolo 111 della nostra Carta. È dentro questo perimetro che deve collocarsi il dibattito - complesso e delicato - sulla riforma della giustizia". Lo afferma Antonino La Lumia, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, pronunciando il suo discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. “Separazione delle carriere, assetto degli organi di governo autonomo e funzioni disciplinari non sono slogan da social, non sono campi di battaglia, non sono occasioni per terrorizzare chi ascolta, evocando scenari apocalittici: sono scelte che toccano la struttura stessa della giurisdizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In vista del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, gli avvocati della Camera Penale “Oronzo Melpignano” di Brindisi continuano le iniziative di sensibilizzazione a favore del “sì”.

