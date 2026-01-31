Dopo anni di abbandono, l’ex Una Hotel di Bergamo è stato finalmente recintato. Le nuove reti alte due metri impediscono l’accesso alla struttura, che da oltre sette anni rimane vuota e lasciata all’incuria. Ora si inizia con i lavori di pulizia, segnando un passo verso una possibile riqualificazione dell’edificio in zona Celadina.

I LAVORI. In Celadina la struttura abbandonata dal 2016 è ora inaccessibile: reti di due metri collocate dalla nuova proprietà. «Partito un radicale intervento, poi l’interlocuzione con il Comune». Entro due anni hotel, uffici e centro medico. Il primo passaggio, già completato in questi giorni, è stata la completa recinzione dell’area da ventimila metri quadri e il secondo, pure partito in queste ore, l’avvio di quella che la nuova proprietà definisce una «pulizia radicale» della struttura. Sono iniziati a Bergamo in via Borgo Palazzo, alla Celadina, i lavori per restituire un futuro al mega complesso abbandonato dal 2016 e da anni avvolto dal degrado: nel giro di due anni – assicura la proprietà, il gruppo «Smp Investment» che fa capo all’imprenditore italotedesco di casa a Bergamo Sandro Paolino, che ha acquistato l’ex Una Hotel (o ex Pantheon) lo scorso 29 ottobre dal gruppo Unipol – la struttura potrà tornare a essere fruibile, ospitando un grosso albergo da duecento camere, ma anche spazi per uffici e una struttura medica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Recintato l’ex Una Hotel di Bergamo, al via la pulizia dell’edificio

