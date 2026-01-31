Real Madrid-Rayo Vallecano domenica 01 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Tanti gol al Bernabeu?

Domenica pomeriggio al Bernabeu si gioca una partita importante tra il Real Madrid e il Rayo Vallecano. I madrileni cercano di continuare la serie positiva, ma le ultime settimane sono state un’altalena di risultati e tensioni. La squadra di casa fa il suo esordio con le formazioni ufficiali, sperando di conquistare i tre punti e rasserenare un ambiente che ha vissuto momenti di instabilità. I pronostici sono aperti e i tifosi si chiedono se questa volta arriveranno tanti gol. La partita promette emozioni e colpi di

La pace dura poco in questa stagione nel Real Madrid: quando sembra che la squadra stia trovando un po' di serenità e sia nel buon cammino, arriva quasi subito un evento destabilizzante. Mercoledì notte i Blancos sono naufragati in maniera piuttosto deprimente a Lisbona, vittime di un Benfica che ha vissuto la notte della vita,.

