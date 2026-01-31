Real Betis-Valencia domenica 01 febbraio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Verdiblancos favoriti

Domenica 1 febbraio alle 16:15 si gioca il match tra Real Betis e Valencia. Dopo due vittorie importanti, il Valencia si presenta più tranquillo e con più fiducia. La squadra di Corberan ha finalmente lasciato le ultime posizioni in classifica e si avvicina alla zona sicura. La partita si preannuncia equilibrata, con i verdiblancos favoriti, ma il Valencia vuole continuare la sua risalita.

Il Valencia ha recuperato un po' di serenità nelle ultime due settimane: grazie alla due fondamentali vittorie contro Getafe ed Espanyol, infatti, la squadra di Corberan ha abbandonato le ultime tre posizioni e ha preso due punti di margine sul terz'ultimo posto. Domenica pomeriggio i Pipistrelli voleranno a Siviglia, per affrontare il Real Betis

Domenica alle 16:15, la sfida tra Real Betis e Valencia si gioca a La Cartuja.

Valencia-Real Betis, quote e probabili formazioni: Antony uomo copertina al MestallaSotto la lente d’ingrandimento non possono mancare le prestazioni di alcuni giocatori chiave per entrambe le formazioni. Javi Guerra del Valencia si è fatto notare per la sua versatilità a centrocampo ... it.blastingnews.com

Pronostico Valencia vs Real Betis – 9 Novembre 2025Il pronostico Valencia – Real Betis di La Liga, in programma il 9 Novembre 2025 alle 18:30 allo Stadio de Mestalla, promette equilibrio e intensità. Le due squadre arrivano con obiettivi diversi ma ... news-sports.it

