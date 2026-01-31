La Rbr di Ruvo sta vivendo una rinascita. Dopo anni in cui sembrava destinata a restare nell’ombra, ora la squadra mostra segni di crescita, anche se resta lontana dai livelli dei grandi. Con Smith in panchina, i risultati sono migliorati e l’ambiente si è riavvicinato ai tifosi. Tuttavia, la squadra continua a lottare per evitare la retrocessione, perché l’obiettivo principale resta la salvezza.

L’appeal non è quello di un top team e di fatto, anche adesso, la squadra lotta a pieno titolo per evitare la retrocessione. La Dole però non può sottovalutare Ruvo, un po’ perché il momento non è dei migliori e un po’ perché i pugliesi hanno un potenziale offensivo più che discreto. La Crifo Wines è reduce da due successi consecutivi e ne ha vinte quattro delle ultime sei: è abbastanza per capire come sia una squadra in salute e come l’innesto di un bomber come Russ Smith abbia ravvivato l’attacco. Dal faticare parecchio a mettere punti a referto (tuttora terzultima con 76 segnati di media), Ruvo ha accelerato e nelle ultime sei è a quota 83. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Rbr, Ruvo non è più 'cenerentola'. Con Smith la squadra è rinata

Il Basket Ruvo di Puglia annuncia l'ingaggio di Smith

Vuelle si prepara a sostenere una sfida importante a Ruvo di Puglia

