Rating Italia S&P alza l’outlook | cosa conviene fare con i risparmi adesso

L’agenzia Standard & Poor’s ha deciso di migliorare l’outlook sull’Italia, passando da stabile a positivo. Questo cambiamento potrebbe influenzare le decisioni di investimento e di risparmio dei cittadini. Per ora, niente cambia sul rating, che resta a BBB+, ma la nuova prospettiva apre possibilità diverse per chi ha soldi da mettere in gioco.

L’agenzia Standard & Poor’s ha confermato il rating dell’Italia a BBB+ ed ha alzato la valutazione dell’ outlook da stabile a positivo. Non è solo un tecnicismo: significa che, se il trend di risanamento continuerà, il ritorno al rating A (perso nel lontano 2012) è ormai all’orizzonte. Rating Italia, cosa cambia concretamente. A sostenere questo ottimismo ci sono i numeri dell’Istat: il Pil 2025 è cresciuto dello 0,7%, superando lo 0,5% previsto dal Governo, con un quarto trimestre che ha viaggiato allo stesso ritmo della Germania (+0,3%). Con uno spread crollato a 61 punti base (la metà rispetto a un anno fa) e una disoccupazione ai minimi storici (5,6%), l’Italia si presenta sui mercati con una veste di maggiore solidità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

