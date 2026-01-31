Rassegne Futuro Remoto 2025-2026 | a febbraio viaggio tra scienza e fantascienza

A febbraio torna Futuro Remoto, il festival organizzato dalla Fondazione IDIS – Città della Scienza. La 39ª edizione promette un nuovo viaggio tra scienza e fantascienza, portando il pubblico a scoprire innovazioni e idee futuristiche. La manifestazione, che già da ottobre ha coinvolto molti appassionati, si prepara a offrire altri spunti sorprendenti nel panorama della scienza italiana.

Fondazione IDIS – Città della Scienza prosegue il suo visionario cammino verso il 40° anniversario con la 39ª edizione di Futuro Remoto, il festival che da ottobre sta guidando il pubblico in un affascinante “ Viaggio tra Scienza e Fantascienza “. In un’epoca di grandi trasformazioni, la manifestazione invita scuole, famiglie e cittadini a diventare protagonisti attivi dei “futuri desiderabili”. Febbraio 2026 inizia con tre appuntamenti cruciali – il 3, il 5 e il 6 febbraio – focalizzati sui pilastri di Sviluppo Sostenibile, One Health e Transizione Digitale. Se le giornate del 5 e 6 saranno dedicate ai laboratori verticali su sostenibilità e chimica, sono le iniziative del 3 febbraio a rappresentare una vera e propria mobilitazione del sistema della ricerca regionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Futuro Remoto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Futuro Remoto

Rassegne, Futuro Remoto 2025-2026: a febbraio viaggio tra scienza e fantascienzaFondazione IDIS – Città della Scienza prosegue il suo visionario cammino verso il 40° anniversario con la 39ª edizione di Futuro Remoto, il festival che da ottobre sta guidando il pubblico in un affas ... ildenaro.it

di | ! Dalle nebbie della preistoria ai riflessi di un futuro remoto, le vite dei protagonisti si intrecciano in un unico, inarrestabile fluire. Andrea Chimenti esplora la natura uman - facebook.com facebook