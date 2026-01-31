rapinati due spagnoli un fermo nella notte

La polizia ha arrestato un italiano di origine colombiana di 25 anni, accusato di aver rapinato due spagnoli durante la notte. L’uomo è stato fermato poco dopo i fatti e ora si trova in manette con l’accusa di rapina pluriaggravata in concorso. La vicenda si è svolta in città, dove i due vittime sono state aggredite e derubate.

È stato arrestato un italiano di origine colombiana di 25 anni per rapina pluriaggravata in concorso. Intorno alle 5.20 di ieri, due spagnoli – un uomo e una donna di 22 anni – stavano percorrendo la zona di Largo Respighi e via de’ Castagnoli. A loro si è avvicinato il 25enne insieme a due complici. L’uomo ha minacciato la coppia e ha colpito i giovani per rubagli il telefono. I poliziotti di due volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si sono portati in via de Castagnoli a seguito di segnalazione di una probabile lite tra più persone. Giunti sul posto, i due spagnoli hanno riferito agli operatori che i tre sconosciuti li avevano dapprima minacciati e dopo aggrediti al fine di farsi consegnare tutto ciò che era in loro possesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella notte, due anziani sono stati vittime di una rapina nella loro abitazione a Pomigliano d'Arco, Napoli.

