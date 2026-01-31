Rapina choc | armati bloccano l’auto donna viene palpeggiata e poi le saccheggiano casa
Una donna di Novoli è stata vittima di una rapina violenta. Mentre si trovava con la sua auto in panne a bordo strada, alcuni uomini armati l’hanno bloccata. La donna è stata palpeggiata e i rapinatori hanno poi svaligiato la sua casa. È una notte di paura e sventura per la vittima, che ora si trova sotto shock.
NOVOLI – Fermi a bordo strada con l’auto in panne, di notte, perché ormai nel serbatoio non c’era più un goccio di benzina. È stato quello per Mattia Malorgio, 25enne, e per un 17enne, entrambi di Manduria, l’inizio della fine.Neanche il tempo di provare a organizzare un diversivo, infatti, ed.🔗 Leggi su Lecceprima.it
