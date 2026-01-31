ramacciotti entra al posto di de stefano

Dopo le dimissioni polemiche di Stefania De Stefano, Dario Ramacciotti entra nel Consiglio di Indirizzo del Pucciniano. La nomina è stata firmata dal sindaco Giorgio Del Ghingaro.

Dopo le dimissioni (polemiche) di Stefania De Stefano (Civicamente), Dario Ramacciotti (nella foto) entra nel Consiglio di Indirizzo del Pucciniano: il decreto di nomina è stato firmato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro. "Un ingresso – ha detto il primi cittadino – che unisce entusiasmo, radicamento territoriale e una passione per il mondo dell’opera". Viareggino, classe 1987, Ramacciotti ha costruito un percorso professionale e umano segnato da impegno, disciplina e capacità di rappresentare la città in contesti nazionali e internazionali. Atleta di alto livello per oltre 15 anni – nel calcio e nel beach soccer – oggi è un telecronista e un commentatore tecnico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

