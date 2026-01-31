Dopo giorni di attacchi intensi, i bombardamenti su Kiev si sono fermati temporaneamente. La capitale ucraina ha subito colpi pesanti durante la notte, ma questa mattina si segnala una pausa nei raid russi. I residenti sperano che la tregua duri, mentre le autorità monitorano la situazione.

Dopo giorni di intensi bombardamenti notturni che hanno colpito il cuore dell’Ucraina, Kiev ha registrato un’interruzione temporanea degli attacchi russi. La decisione, annunciata dal Cremlino, prevede lo stop agli attacchi aerei sulla capitale fino alla domenica 1° febbraio. L’interruzione non è casuale: è legata a un’iniziativa diplomatica avviata dagli Stati Uniti, che ha cercato di creare le condizioni per un possibile avvio di negoziati di pace. Secondo fonti vicine al governo russo, la proposta è giunta direttamente dal presidente Donald Trump, che avrebbe chiesto alla Russia di sospendere le operazioni militari in Ucraina come segnale di buona volontà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rallentano i colpi russi sulla capitale ucraina dopo intensi bombardamenti notturni

