Rai | rinvio di Un Giorno in Pretura su richiesta formale dell’avvocato della famiglia Regeni
La trasmissione “Un Giorno in Pretura” prevista per ieri sera su Rai3 è stata cancellata all’ultimo momento. La Rai ha deciso di rinviare la puntata speciale su richiesta dell’avvocato della famiglia Regeni. La decisione ha sorpreso molti, considerando che la puntata non è andata in onda come previsto.
La puntata speciale di *Un Giorno in Pretura*, in programma ieri sera su Rai3, non è andata in onda per decisione della Rai, che ha spostato la trasmissione a una data successiva. L’annuncio è arrivato solo nella mattinata del 31 gennaio, con una nota ufficiale che spiega il motivo del rinvio: una richiesta formale avanzata dall’avvocato della famiglia Regeni. Il caso riguarda il decimo anniversario del rapimento e dell’omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016 dopo essere stato sequestrato e torturato. La puntata, prodotta da Daniele Ongaro e condotta da Roberta Petrelluzzi, era stata annunciata con grande rilievo, con promozioni in rete e un comunicato stampa che ne sottolineava il valore storico e giudiziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Regeni Italia
“Il rinvio della puntata di Un Giorno in Pretura prevista ieri è avvenuto in seguito a una richiesta formale dell’avvocato della famiglia Regeni”: cosa è accaduto, la nota della Rai
La puntata di Un Giorno in Pretura, prevista per ieri sera su Rai3, non è andata in onda.
Un giorno in Pretura stasera su Rai 3, lo speciale su Giulio Regeni a 10 anni dalla morte
Questa sera su Rai 3 va in onda uno speciale di Un giorno in Pretura dedicato a Giulio Regeni, a dieci anni dalla sua morte.
Ultime notizie su Regeni Italia
Argomenti discussi: Reggiani a La Confessione di Gomez (Rai 3): La mia imitazione più riuscita? Sabrina Ferilli. Ha un grande appeal sul pubblico; In Parlamento; Decreto ponti, chiesta una nuova proroga. La replica di Salvini al question time; Sci, annullata la discesa a Crans Montana per maltempo dopo 3 cadute.
Il rinvio della puntata di Un Giorno in Pretura prevista ieri è avvenuto in seguito a una richiesta formale dell’avvocato della famiglia Regeni: cosa è accaduto, la ...La Rai spiega il rinvio della puntata dedicata al caso Regeni: decisione presa dopo la richiesta dell'avvocato della famiglia ... ilfattoquotidiano.it
L’invisibile, la serie Tv sul boss Denaro (finalmente) va in onda su Rai 1: la nuova data e il ruolo di Lino GuancialeDopo il rinvio imprevisto, la serie Tv sulla cattura del boss Matteo Messina Denaro ha una data ufficiale: ecco la data d’inizio su Rai 1 e le prime anticipazioni. libero.it
La Rai spiega il rinvio della puntata dedicata al caso Regeni: decisione presa dopo la richiesta dell'avvocato della famiglia facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.