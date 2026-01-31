Rai | rinvio di Un Giorno in Pretura su richiesta formale dell’avvocato della famiglia Regeni

La trasmissione “Un Giorno in Pretura” prevista per ieri sera su Rai3 è stata cancellata all’ultimo momento. La Rai ha deciso di rinviare la puntata speciale su richiesta dell’avvocato della famiglia Regeni. La decisione ha sorpreso molti, considerando che la puntata non è andata in onda come previsto.

La puntata speciale di *Un Giorno in Pretura*, in programma ieri sera su Rai3, non è andata in onda per decisione della Rai, che ha spostato la trasmissione a una data successiva. L’annuncio è arrivato solo nella mattinata del 31 gennaio, con una nota ufficiale che spiega il motivo del rinvio: una richiesta formale avanzata dall’avvocato della famiglia Regeni. Il caso riguarda il decimo anniversario del rapimento e dell’omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016 dopo essere stato sequestrato e torturato. La puntata, prodotta da Daniele Ongaro e condotta da Roberta Petrelluzzi, era stata annunciata con grande rilievo, con promozioni in rete e un comunicato stampa che ne sottolineava il valore storico e giudiziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il rinvio della puntata di Un Giorno in Pretura prevista ieri è avvenuto in seguito a una richiesta formale dell'avvocato della famiglia Regeni

