Rage Against The Donald È sciopero generale anti-Ice

Le proteste contro l’Ice negli Stati Uniti si fanno sempre più intense. Questa volta, i lavoratori e le organizzazioni hanno deciso di fermare tutto con uno sciopero generale a livello nazionale. È un gesto forte che coinvolge molte città e settori, segnando una svolta nella lotta contro le politiche di immigrazione. La protesta si rivela più organizzata e determinata che mai, puntando a far sentire la voce di chi si oppone alle azioni dell’agenzia di immigrazione e sicurezza.

Negli Stati Uniti le proteste contro l’Immigration and Customs Enforcement (Ice) hanno fatto un salto qualitativo inusuale per l’epicentro del capitalismo: uno sciopero generale nazionale coordinato. Gli organizzatori, un gruppo di associazioni studentesche e organizzazioni per i diritti degli immigrati, hanno lanciato un appello chiaro: fermare la quotidianità. Niente scuola, niente consumi, ma partecipazione diretta alle mobilitazioni anti-Ice organizzate a livello locale in tutto il Paese. E L’APPELLO È STATO RACCOLTO. Dalle coste dell’Atlantico ai porti del Pacifico, dai magazzini della logistica alle scuole, dagli ospedali alle università e ai musei, una rete diffusa di scioperi e blocchi ha mandato il suo messaggio a Donald Trump. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

