Ragazzo multato per tre volte ma sull’autobus non è mai salito

Un ragazzo di Lucca è stato multato tre volte in pochi giorni, ma le autorità non riescono a trovarlo sull’autobus. Le sanzioni sono state emesse senza che lui salisse mai a bordo del mezzo pubblico. Ora si cerca di capire chi ci sia dietro questa storia e come sia possibile che riceva multe senza mai usare il servizio.

Lucca, 31 gennaio 2026 – Ha preso tre multe a distanza di pochi giorni ma sull' autobus, lui, non c'è mai salito. È la singolare e allarmante vicenda di un ventenne lucchese che, in pochi mesi, si è visto recapitare a casa ben tre verbali per presunte infrazioni sui mezzi pubblici. I dati anagrafici riportati sui verbali risultano corretti, ma il giovane – come dimostrato formalmente anche dal datore di lavoro – negli orari indicati si trovava regolarmente in servizio sul posto di lavoro. Dove, tra l'altro, si reca sempre con la propria moto. A raccontare la storia è la zia del giovane che, alla ricezione della prima multa, ha anche provveduto a pagarla immediatamente.

