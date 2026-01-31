Raffaella Reggi | Perdere come ha fatto Sinner è incredibile Guardavo i numeri e dicevo | ha vinto

L’ex tennista Raffaella Reggi commenta la semifinale di Melbourne tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. “Perdere come ha fatto Sinner è incredibile”, dice, osservando i numeri e sottolineando che il giovane azzurro ha vinto più punti, ma Djokovic ha preso quelli che contavano di più. Reggi analizza la partita senza peli sulla lingua, evidenziando la freddezza del campione serbo.

