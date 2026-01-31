Raffaella Reggi | Perdere come ha fatto Sinner è incredibile Guardavo i numeri e dicevo | ha vinto
L’ex tennista Raffaella Reggi commenta la semifinale di Melbourne tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. “Perdere come ha fatto Sinner è incredibile”, dice, osservando i numeri e sottolineando che il giovane azzurro ha vinto più punti, ma Djokovic ha preso quelli che contavano di più. Reggi analizza la partita senza peli sulla lingua, evidenziando la freddezza del campione serbo.
L'ex tennista analizza ai microfoni di Fanpage la semifinale di Melbourne: "Jannik ha vinto più punti, ma Nole ha preso quelli che contavano. Non sono preoccupata per il fisico di Sinner, l'Australia è sempre un'incognita".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Sinner Reggi
Raffaella Reggi: “Sinner visto da un metro è impressionante. Ha qualcosa che da casa non si vede”
Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava, Armando Izzo: “Immenso dolore, ci ha lasciati troppo presto”
Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano un momento di grande dolore dopo la perdita del bambino che aspettava.
Tutti i pomeriggi, a partire dalle 14.00, saremo in diretta sul canale YouTube di Spazio Tennis per parlare di quanto successo nella notte italiana all’Australian Open Oggi vi aspettiamo per domande e considerazioni insieme a Raffaella Reggi Il link per il c - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.