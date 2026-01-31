Raffaele non si fida del Giugliano | Attenta Salernitana fai le cose semplici e punta al massimo

Raffaele non si fida del Giugliano e avverte la sua squadra: “Attenta Salernitana, fai le cose semplici e punta al massimo”. Dopo due vittorie esterne, i granata vogliono continuare la serie e tornare a vincere anche in casa all’Arechi. La sfida si avvicina e il tecnico invita i suoi a mantenere la concentrazione, senza sottovalutare l’avversario.

Vincere è l'unica cosa che conti davvero. La Salernitana c'è riuscita nelle due ultime partite fuori casa e adesso di ripresenta allo stadio Arechi con l'obiettivo di battere anche il Giugliano. Raffaele non si fida dell'ultima in classifica e ha inviato i suoi giocatori a stare concentrati.

