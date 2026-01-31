Racolta rifiuti al Levante arriva un nuovo centro ambientale temporaneo | i giorni e gli orari per smaltire ingombranti e speciali

A Levante apre un nuovo centro temporaneo per la raccolta dei rifiuti. Da martedì prossimo, le famiglie potranno portare gratuitamente ingombranti e rifiuti speciali nei giorni stabiliti, martedì e giovedì. Il centro sarà aperto a orari precisi, offrendo un’opportunità in più per smaltire correttamente i rifiuti ingombranti senza dover recarsi nelle discariche tradizionali.

AampsRetiambiente informa che a partire dalla prossima settimana ogni martedì e giovedì le utenze domestiche potranno fruire di un ulteriore Centro Ambientale Temporaneo (Cat) per disfarsi gratuitamente di alcune tipologie di rifiuti urbani differenziati, come mobili e arredi, grandi e piccoli.

