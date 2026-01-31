Qui Cgc Viareggio Concentrati per continuare a stare in alto

Il Cgc Viareggio si prepara alla sfida con il forte dei Marmi, con un vantaggio di 21 punti in classifica. Mirco De Gerone sa che il derby è una partita a sé e, anche se il divario in campionato sembra ampio, non si fida. Ricorda l’1-1 dell’andata, quando i bianconeri sono rimasti avanti fino a pochi secondi dalla fine, e sa che i giochi sono ancora aperti. Per questo, mantiene un atteggiamento umile e rispettoso, consapevole che ogni partita può riservare sorprese.

Ci sono 21 punti di differenza tra il Cgc Viareggio (34) e il Forte dei Marmi (21), ma il derby è sempre una partita diversa dalle altre, Mirco De Gerone (nella foto) lo sa e, memore anche dell'1-1 del PalaForte - in cui i bianconeri restarono avanti fino a 49" dalla fine, ma soffrendo comunque tantissimo -, mantiene un profilo low cost anche per rispetto verso la sua ex squadra. "Il Forte - dice l'allenatore che ha riportato il Cgc a lottare per le primissime posizioni in classifica - è una squadra giovane ed in quanto tale può avere dei picchi verso l'alto, vedi il pari impostoci all'andata e l'exploit di Trissino, così come tonfi inaspettati, come la debacle col Breganze, ma nel complesso è una squadra con molto talento.

