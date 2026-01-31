Questura rafforzati i controlli del territorio

Il questore di Prato, Marco Basile, ha incontrato il nuovo comandante del 183° Reggimento ‘’Nembo’’, il colonnello Alessandro Villa. Nei giorni scorsi, sono stati rafforzati i controlli sul territorio, con i militari di Pistoia impegnati nelle operazioni per garantire maggiore sicurezza in città. La collaborazione tra forze dell’ordine si intensifica per contrastare i problemi di sicurezza e mantenere l’ordine pubblico.

Il questore di Prato, Marco Basile, ha ricevuto il colonnello Alessandro Villa, recentemente insediatosi al comando del 183° Reggimento ‘’Nembo’’ di Pistoia, da cui provengono i militari impiegati a Prato nei controlli del territorio. Durante l’incontro sono state condivise le linee operative e le forme di collaborazione già attive sul territorio, confermando l’importanza del lavoro congiunto tra Forze di polizia ed Esercito a tutela della sicurezza dei cittadini. Intanto dalla Questura ribadiscono che l’attività di controllo del territorio prosegue e viene intensificata a un rafforzamento dei servizi straordinari di prevenzione e sicurezza coordinati dalla Prefettura e svolti in sinergia tra le forze di polizia e i militari dell’esercito Italiano impegnati nell’operazione " Strade Sicure ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

