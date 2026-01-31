Questo video non mostra agenti ICE dentro una scuola

Circola su Facebook un video che mostra un intervento degli agenti ICE in una scuola. Tuttavia, il video non mostra nessun agente all’interno dell’istituto, contrariamente a quanto si pensa. La clip ha generato confusione tra gli utenti, molti credono che ci siano stati controlli nelle classi, ma in realtà non ci sono immagini che confermino questa circostanza. La scena mostrata nel video riguarda un intervento in un’altra zona, non nelle aule scolastiche.

Circola nelle condivisioni Facebook una clip che mostrerebbe un intervento degli agenti ICE dentro una scuola. Senza dubbio attualmente l'America è turbata da operazioni degli agenti federali – specialmente a Minneapolis -, che spesso non si limitano solo alla ricerca di pericolosi immigrati irregolari. Ma il filmato in oggetto appartiene realmente a questo contesto? È una domanda che dovremmo porci sempre. Per chi ha fretta:. Una clip mostrerebbe l'intervento degli agenti ICE in una scuola.. Le immagini risalgono al settembre 2022 e sono ambientate in una scuola di Houston in texas.. Il contesto è quello di un falso allarme riguardo alla presenza di un attentatore alla Heights High School.

