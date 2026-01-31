Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella alla Nuova Fenice

Torna nelle Marche lo spettacolo di Paolo Notari, ‘Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella’. L’evento, molto atteso, rivisita il famoso show per rendere omaggio a Ornella Vanoni. La rappresentazione ha già riscosso applausi e si prepara a portare nuovamente il pubblico in un viaggio tra musica e ricordi.

Ritorna nelle Marche l’applauditissimo spettacolo del giornalista marchigiano di Rai 1 Paolo Notari ‘Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella’, rivisitato per rendere omaggio a Ornella Vanoni. Questa sera (ore 21.30) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo andrà in scena questo lavoro nato nel 2024 come una festa affettuosa per Ornella Vanoni e Gino Paoli, che celebravano il loro quasi novantesimo compleanno. "Ho avuto il privilegio di incontrare e di conoscere Ornella non solo come una grande cantante, ma come una donna di una sensibilità e di una profondità rare. – ha detto Paolo Notari -. Ricordo i suoi occhi intelligenti, la sua capacità di trasformare ogni nota in un racconto di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ornella Vanoni e Gino Paoli tornano a vivere sul palco, questa volta nello spettacolo di Paolo Notari che ha debuttato all'apertura della stagione teatrale a Osimo.

1982 - Senza fine (1961) - Ornella Vanoni

