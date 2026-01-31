Quella nell' affresco è davvero Meloni? E chi è titolato a confermarlo? Il nodo del vincolo

Il mistero sul volto dell’affresco che raffigura la figura nella cappella dedicata a Umberto II a Roma si infittisce. Dopo il restauro, gli esperti si chiedono ancora se si tratti davvero di Meloni. Chi può confermarlo? Al momento, nessuno ha fornito risposte certe, e il nodo del vincolo rimane aperto.

Ma è davvero Giorgia Meloni il volto ritratto nella cappella dedicata a Umberto II a San Lorenzo in Lucina, nella chiesa nel cuore del centro di Roma, così come appare oggi dopo un intervento firmato da Bruno Valentinetti? La storia sta ovviamente passando per gli uffici della Soprintendenza Speciale di Roma Capitale (Soprintendenza statale non comunale, dunque) guidata da Daniela Porro. In queste ore si sta decidendo quando realizzare un primo sopralluogo ma solo da lunedì in poi. La questione è naturalmente complessa anche dal punto di vista politico. Chi stabilisce se davvero il volto della Vittoria Alata che sorregge un cartiglio con la pianta geografica dell’Italia è davvero quello di Giorgia Meloni? Un dettaglio non da poco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Restauro a San Lorenzo in Lucina a Roma: quella nell'affresco è davvero Meloni? E chi è titolato a confermarlo (per decidere se cancellarlo o tutelarlo)?Il ritratto nella cappella dedicata a Umberto II nella chiesa in centro a Roma, così come appare oggi dopo un intervento firmato da Bruno Valentinetti ... roma.corriere.it

Bruno Valentinetti, il restauratore di San Lorenzo in Lucina: «Meloni nell'affresco? Che sia lei lo dite voi... Io ho solo ricalcato quel che c'era prima»Chi è Bruno Valentinetti, 83 anni, sagrestano e autore del restauro. Autodidatta, ha lavorato anche nella villa di Silvio Berlusconi a Macherio e nella Cappella Sistina ... roma.corriere.it

