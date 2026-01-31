La velocista Francesca Lollobrigida si presenta come una mamma orgogliosa tra gli spalti del “Milano Ice Park“ di Rho Fiera. A tifare per lei, anche il piccolo Tommaso, che con i suoi quasi tre anni ha già vissuto l’atmosfera dei ghiacci, delle piste e dei viaggi. La gara di oggi non è solo sport, ma anche un momento di famiglia, di sorrisi e di sostegno reciproco.

Tommaso non ha nemmeno tre anni, eppure è già cresciuto tra lame di ghiaccio, piste e viaggi. Tra gli spalti del “Milano Ice Park“ (a Rho Fiera), ci sarà anche lui a tifare mamma Francesca Lollobrigida. Nel 2023 l’atleta forse più rappresentativa della pista lunga, che vanta due medaglie olimpiche (conquistate a Pechino 2022), è diventata mamma per la prima volta. Essere atlete e madri non è ancora cosa semplice, visto che spesso mancano aiuti e un programma dedicato che dia supporto nel periodo immediatamente successivo alla maternità. Il suo, però, è un esempio virtuoso e che si spera possa diventare un modello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Quei Giochi di famiglia. La velocista Lollobrigida guida l’allegra “carica“ delle mamme olimpiche

Approfondimenti su Milano Ice Park

Federica Brignone ha iniziato a testare la neve di Cortina, segnando un passo importante nel suo percorso verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Ice Park

Argomenti discussi: Quei Giochi di famiglia. La velocista Lollobrigida guida l’allegra carica delle mamme olimpiche; Dieci anni fa il rapimento di Regeni: i silenzi e l'amore della famiglia; Diana Bianchedi: Da Milano Cortina inizia il futuro dei Giochi invernali; UN’EMOZIONE UNICA: LA MAGIA DELLA TORCIA A CORTINA.

Quei Giochi di famiglia. La velocista Lollobrigida guida l’allegra carica delle mamme olimpicheLa pattrinatrice azzurra arriva all’evento a cinque cerchi col figlio Tommaso. Dopo il parto avvenuto nel 2023 la nostra campionessa ha potuto usufruire. del sostegno economico per le spese di accudim ... sport.quotidiano.net

Hyrule Warriors L’Era dell’Esilio: Guida Completa al Roster dei Personaggi! Hyrule Warriors: L’Era dell’Esilio è uno di quei giochi che ti trascina dentro fin dal primo minuto. L’azione è continua, le mappe sono gremite di nemici e ogni missione è un’esplosione - facebook.com facebook