Quarantadue sindaci dei comuni del Pollino e della Sibaritide si sono uniti per creare una rete di collaborazione. Hanno firmato lo statuto istitutivo durante una riunione congiunta, dando così avvio a un progetto comune per lo sviluppo territoriale.

Quarantadue sindaci dei comuni del Pollino e della Sibaritide hanno formalizzato l’alleanza territoriale che darà vita alla Rete dei Comuni Pollino-Sibaritide, siglando lo statuto istitutivo in una riunione congiunta tenutasi nei giorni scorsi. L’iniziativa, nata da un’idea condivisa tra amministratori locali, punta a superare le barriere amministrative e territoriali per promuovere uno sviluppo sostenibile, condiviso e a impatto reale sulle comunità. Il territorio interessato si estende tra le province di Cosenza e Catanzaro, coinvolgendo aree montane, collinari e costiere caratterizzate da una forte vocazione turistica, agricola e naturalistica, ma anche da un’emigrazione diffusa e da infrastrutture spesso insufficienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quarantadue sindaci del Pollino e della Sibaritide danno vita a un’alleanza territoriale per lo sviluppo condiviso

Approfondimenti su Pollino Sibaritide

La Cisl Basilicata ha messo sul tavolo un nuovo accordo territoriale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pollino Sibaritide

Nasce la Rete dei Comuni Pollino-Sibaritide, 42 sindaci firmano lo statutoUn'aggregazione di 42 Comuni della provincia di Cosenza, dello Jonio, del Pollino e dell'Arbëria con l'obiettivo di ridisegnare la geografia dello sviluppo in Calabria. (ANSA) ... ansa.it

Chiusura Punti di Primo intervento, oggi l'incontro fra i sindaci e LatronicoÈ previsto alle 15 l'incontro fra l'assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico e le sindache e i sindaci dei paesi del Lagonegrese-Pollino sull'assistenza sanitaria territoriale. Il confronto è ... rainews.it

GAMBOLO' - La prima tappa di questo nuovo ciclo dei Comitati itineranti per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è tenuta a Gambolò. Al vertice, presieduto dal Prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, hanno partecipato oltre 43 sindaci. Tra gli obiettivi anche la " - facebook.com facebook