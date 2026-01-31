Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Questa mattina gli italiani si chiedono quanto costa davvero l’energia elettrica. Il prezzo nel mercato libero si basa sul PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che rappresenta il costo all’ingrosso dell’energia in Italia. Con i mercati che oscillano, le bollette potrebbero cambiare da un momento all’altro. Molti consumatori vogliono capire se è il momento di risparmiare o di fare attenzione ai consumi.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 31 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,1317 €kWh (pari a 131,747142 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, con valori che hanno oscillato tra 0,0626 €kWh ( 6 Maggio 2025 ) e 0,1719 €kWh ( 12 Febbraio 2025 ), riflettendo le dinamiche stagionali e le tensioni sui mercati energetici internazionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

