quando sophia loren fu madrina delle prime olimpiadi invernali in italia

A Cortina d’Ampezzo, nel 1956, si accendono i riflettori sui primi Giochi Olimpici Invernali in Italia. La neve fresca ricopre le montagne, mentre gli atleti sfilano e il pubblico applaude. Tra le tante celebrazioni, Sophia Loren sale sul palco come madrina, attirando gli sguardi di tutti. È una giornata che resterà impressa nella memoria di chi ha vissuto quegli eventi.

C ortina, 1956. La neve brilla, il mondo guarda all’Italia, i Giochi Olimpici Invernali sono appena iniziati, è la settima edizione. E poi irrompe lei: Sophia Loren, 22 anni non ancora compiuti. Magnetica, fresca, già impossibile da ignorare. Una diva giovanissima, ma già con un’aura internazionale. Rappresenta il volto glamour di un Paese che cambia ritmo, si fa moderno, internazionale, irresistibile. Prima ancora di Hollywood, e dell’Oscar nel ’62 per La ciociara. Le cronache raccontano del suo arrivo con sette bauli rosso fuoco e tre valigie di camoscio («le poche cose necessarie per un paio di giorni»). 🔗 Leggi su Iodonna.it

