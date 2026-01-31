quando le aree verdi ci cambiano la vita

In molte città italiane cresce la richiesta di spazi aperti e verdi. Le persone cercano ambienti più vivibili, dove rilassarsi e stare all’aria aperta. Le amministrazioni cercano di rispondere con nuovi interventi, ma la domanda supera ancora l’offerta. Le aree verdi non sono solo un piacere visivo, ma migliorano davvero la vita di chi ci vive.

C’è sempre più bisogno di aree verdi in città. Per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti così come per assicurare l’equilibrio dell’ecosistema urbano. Parchi, strade alberate e giardini – anche quelli privati, perché no? – migliorano la qualità dell’aria, riducono il rumore, assorbono l’acqua piovana aiutando a prevenire inondazioni e allagamenti. Ma non solo. Perché sono, allo stesso tempo, luoghi dove le persone possono trascorrere il tempo libero, fare attività fisica, socializzare. Spazi di cui godono, soprattutto, bambini e anziani. Ma perché queste aree verdi siano utili, belle e sicure, hanno bisogno delle dovute cure e attenzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le aree verdi dimenticate: Erba alta e poche manutenzioni. Ora il Comune si muovaLe condizioni non sono delle migliori: la manutenzione dei giochi non viene sempre fatta, nemmeno su richiesta, e in alcuni parchi l’erba è ancora alta. Sono le parole di genitori e nonni in merito ... ilrestodelcarlino.it

Valorizzare le aree verdi, ’gara’ tra cittadiniIl Comune lancia un ciclo di incontri per accogliere proposte (dalla land art agli orti urbani): a disposizione un budget di 5mila euro Dare ancora più valore agli spazi verdi pubblici con nuove idee ... ilrestodelcarlino.it

CHIEDIAMO IL RITIRO DELLA GARA PER L’AFFIDO DELLE AREE VERDI La Commissione Straordinaria ha pubblicato un bando per la gestione del verde pubblico che ignora anni di cittadinanza attiva. Chiedere 20€ al metro quadro di cauzione per curar - facebook.com facebook