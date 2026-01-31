Quando la normalità è solo un’illusione

La famiglia Goodman sembra uscita da un film: due genitori, Diana e Dan, che si prendono cura dei figli adolescenti, Gabe e Natalie. Ma dietro questa facciata tranquilla, si nasconde qualcosa di più complesso. La normalità di questa famiglia americana si sgretola quando emergono segreti e tensioni che cambieranno per sempre le loro vite.

I Goodman sembrano una famiglia americana come tante: Diana e Dan, genitori premurosi, i figli adolescenti Gabe e Natalie. Eppure dietro questa facciata ordinaria si nasconde un dramma che scava nelle pieghe più oscure della psiche umana. Diana soffre di disturbo bipolare da sedici anni, e quella che appare come vita domestica si trasforma in un viaggio doloroso attraverso allucinazioni, elettroshock e psicofarmaci. Dal 5 febbraio al 15 marzo, Next to Normal torna all'STM Studio del Teatro Arcimboldi dopo il successo del 2015. Il musical che ha conquistato tre Tony Awards e il Premio Pulitzer per la Drammaturgia nel 2010 – ottavo nella storia del genere a ricevere questo riconoscimento – trova spazio nella nuova sala speak-easy da 98 posti dove gli smartphone vengono sigillati all'ingresso.

