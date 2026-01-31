Qual è la spiaggia soprannominata piccola Tahiti | sembra la Polinesia invece è l'Italia

Cala Brandinchi, conosciuta come la “piccola Tahiti”, si trova in Sardegna e attira ogni anno turisti da tutto il mondo. La spiaggia con le sue acque cristalline e la sabbia bianca sembra uscita da un angolo di Polinesia, ma in realtà si trova nel nostro Paese. È un vero e proprio paradiso naturale, che si può visitare in ogni stagione, e continua a essere una delle mete preferite di chi cerca relax e scenari da sogno.

