Qual è la spiaggia soprannominata piccola Tahiti | sembra la Polinesia invece è l'Italia
Cala Brandinchi, conosciuta come la “piccola Tahiti”, si trova in Sardegna e attira ogni anno turisti da tutto il mondo. La spiaggia con le sue acque cristalline e la sabbia bianca sembra uscita da un angolo di Polinesia, ma in realtà si trova nel nostro Paese. È un vero e proprio paradiso naturale, che si può visitare in ogni stagione, e continua a essere una delle mete preferite di chi cerca relax e scenari da sogno.
Cala Brandinchi è una spiaggia della Sardegna soprannominata "piccola Tahiti": è un paradiso naturale bello tutto l'anno.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Cala Brandinchi
Qual è il comune più “virtuoso” d’Italia, premiato il piccolo borgo della Valle d’Aosta con solo 180 abitanti
Pontboset, piccolo borgo valdostano di 180 abitanti, si distingue come il Comune più Virtuoso d’Italia per le sue pratiche di sostenibilità, il mantenimento delle tradizioni e l’adozione di modelli di gestione innovativi.
Una piccola isola nei Caraibi è diventata il “nido d’amore” per un’iguana a un passo dall’estinzione
Ultime notizie su Cala Brandinchi
Argomenti discussi: Le 17 spiagge più belle del Lazio: guida 2025 con mappa; La spiaggia più bella in inverno della Liguria: qui è proprio l'ideale per passeggiare e rilassarsi; Le più belle spiagge del 2025 a Bari, Monopoli e Polignano a Mare; Le 15 spiagge più belle d’Abruzzo 2026, la guida con mappa.
Qual è la spiaggia soprannominata piccola Tahiti: sembra la Polinesia invece è l’ItaliaCala Brandinchi è una spiaggia della Sardegna soprannominata piccola Tahiti: è un paradiso naturale bello tutto l'anno ... fanpage.it
Quali sono le spiagge più belle del mondo: due italiane tra i consigli di viaggio del 2026È tempo di archiviare le lunghe festività cominciate col Natale e proseguite fino all'Epifania, che come si suol dire tutte le feste porta via. Molte celebrity sono partite per le vacanze di fine ... fanpage.it
Gennaio all’isola d’Elba Riconoscete di quale spiaggia si tratta Scrivicelo nei commenti #econauta #isoladelba #mare #outdoor #isola - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.