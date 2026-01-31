Qual è il videogioco più difficile della storia? La risposta non è così semplice

La domanda su quale sia il videogioco più difficile della storia non ha una risposta semplice. Molti titoli hanno sfidato anche i giocatori più esperti, ma scegliere il peggiore di tutti è praticamente impossibile. Ogni gioco ha le sue peculiarità e le sue sfide, e spesso dipende anche dalle abilità di chi ci si cimenta.

La storia del videogame è piena di titoli in grado di mettere in difficoltà anche i videogiocatori più esperti, ma qual è il gioco più difficile di sempre? La verità è che è impossibile eleggerne solo uno e adesso vi spiegheremo il motivo. Ci sono argomenti che diventano evergreen in ogni settore. Nello sport ad esempio il dibattito più comune e in grado di rinnovarsi nel tempo è quello che riguarda il più forte di tutti i tempi. Nel calcio la querelle sul Goat ha visto protagonisti prima Di Stefano e Pelè, poi lo stesso fuoriclasse brasiliano e Maradona e ora ha visto aggiungersi anche Leo Messi, in un confronto a tre che vede vincitore uno di loro in base a preferenze soggettive. 🔗 Leggi su Esports247.it

