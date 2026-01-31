Qatari PM meets Iran’s Larijani in Tehran discusses easing regional tensions

Questa mattina a Tehran, il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ha incontrato l’alto funzionario iraniano Ali Larijani. I due hanno parlato di come ridurre le tensioni nella regione. La riunione si è svolta in un momento delicato, con entrambe le parti che cercano di trovare un punto di equilibrio tra le tensioni storiche e le necessità di stabilità. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’incontro dimostra che i dialoghi tra i due paesi continuano, anche se ancora molto resta da fare.

Jan 31 (Reuters) - Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani met with top Iranian security official Ali Larijani in Tehran and reviewed efforts to de-escalate tensions in the region.

Trump sees Iranian crackdown easing, Tehran denies man to be executed
Secondo dichiarazioni di Donald Trump, la repressione delle proteste in Iran sembrerebbe allentarsi, mentre Teheran nega che un uomo sia stato condannato a morte.

Japan, Philippines sign new security pacts as regional tensions rise
Il Giappone e le Filippine hanno firmato due nuovi accordi di difesa, tra cui un protocollo che permette lo scambio di rifornimenti tra le forze armate dei due Paesi.

