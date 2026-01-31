Pubblica Amministrazione boom di candidature a gennaio | 700mila aspiranti per 10mila posizioni Zangrillo celebra l’inversione di tendenza dopo anni di blocco del turnover

A gennaio, il portale InPa ha fatto registrare un vero e proprio boom di domande per i concorsi pubblici. Sono stati 700mila i candidati che hanno presentato domanda per circa 10mila posti disponibili. Dopo anni di blocco del turnover, questa cifra segna un’inversione di tendenza, come sottolinea anche il ministro Zangrillo.

Il portale InPa ha registrato a gennaio numeri straordinari per i concorsi pubblici: 700mila candidati hanno presentato domanda per circa 10mila posizioni disponibili nella Pubblica Amministrazione. Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha annunciato i dati durante l’iniziativa “La Pa di domani come motore di crescita”, promossa da Rete Popolare al Villaggio Azzurro Novarello. Il ministro ha definito la PA “il primo presidio della Repubblica e il vero motore di crescita del Paese”. La piattaforma InPa, divenuta l’unica porta d’accesso al lavoro pubblico, conta oggi 3 milioni di utenti registrati, con una caratteristica demografica significativa: più della metà ha meno di 40 anni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha sottolineato l’importanza di promuovere un sistema più efficiente, attrattivo e meritocratico.

Pubblica amministrazione, le sfide in arrivoNei prossimi cinque anni, quasi un milione di dipendenti pubblici italiani andrà in pensione. Questo esodo massiccio solleva sfide cruciali per il reclutamento e la trasmissione delle competenze ai gi ... milanofinanza.it

Zangrillo: «Premiare il merito nella Pubblica amministrazione»Intervista al ministro della Pa, che assicura progressi nella semplificazione e nel rapporto con i cittadini. «L'età media dei dipendenti è scesa di 5 ... avvenire.it

