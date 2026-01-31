PSV-Feyenoord domenica 01 febbraio 2026 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domani alle 14:30 si gioca il big match tra PSV e Feyenoord. La partita è importante, ma in realtà sembra già segnare la fine di ogni speranza di riaprire il campionato. La classifica di Eredivisie mostra chiaramente che, a questo punto, nulla può cambiare nel risultato finale. I tifosi sono già concentrati sul risultato, mentre gli addetti ai lavori osservano con attenzione le formazioni ufficiali e le quote scommesse.

È improbabile che il campionato si possa riaprire qualsiasi cosa accada domenica, e per capirlo basta guardare la classifica di Eredivisie. Il PSV, capolista, ha 14 punti di vantaggio proprio sul Feyenoord, che è al secondo posto, dunque anche in caso di vittoria resterebbe a -11, troppi in un campionato dove le big non perdono.

