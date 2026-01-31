Domenica alle 14:30 si gioca PSV-Feyenoord, una partita che potrebbe non cambiare molto in classifica. La sfida si presenta difficile per entrambe le squadre, ma la corsa al titolo sembra ormai chiusa. I tifosi sono già in attesa, anche se pochi si aspettano grandi sorprese. La partita si gioca in un momento in cui il campionato sembra ormai deciso, e le due formazioni cercano di fare comunque bella figura.

È improbabile che il campionato si possa riaprire qualsiasi cosa accada domenica, e per capirlo basta guardare la classifica di Eredivisie. Il PSV, capolista, ha 14 punti di vantaggio proprio sul Feyenoord, che è al secondo posto, dunque anche in caso di vittoria resterebbe a -11, troppi in un campionato dove le big non perdono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - PSV-Feyenoord (domenica 01 febbraio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

