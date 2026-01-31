PSV-Feyenoord domenica 01 febbraio 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica alle 14:30 si gioca il big match tra PSV e Feyenoord. La partita si presenta come un’occasione importante, anche se la classifica dell’Eredivisie sembra ormai aver messo in cassaforte la vittoria finale per una delle due squadre. Nonostante ciò, gli appassionati si aspettano un match acceso, con entrambe le formazioni che daranno il massimo in campo. La sfida promette emozioni, anche se la corsa al titolo sembra ormai conclusa.

È improbabile che il campionato si possa riaprire qualsiasi cosa accada domenica, e per capirlo basta guardare la classifica di Eredivisie. Il PSV, capolista, ha 14 punti di vantaggio proprio sul Feyenoord, che è al secondo posto, dunque anche in caso di vittoria resterebbe a -11, troppi in un campionato dove le big non perdono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

La sfida tra Ajax e Feyenoord, nota come De Klassieker, rappresenta uno degli eventi più attesi nel calcio olandese.

