Protesta contro Ice al Colosseo | ci mancava la cesura tra compagni e maranza | VIDEO

Una protesta improvvisa si è svolta oggi davanti al Colosseo. I giovani comunisti di Osa hanno manifestato contro la presenza di agenti federali dell’Ice, le forze di sicurezza statunitensi, alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La manifestazione ha portato tensione tra chi sostiene la partecipazione internazionale e chi denuncia un’occupazione che va oltre i confini italiani. La polizia presente sul posto ha cercato di gestire la situazione, mentre i manifestanti hanno scandito slogan e mostrato striscioni. La protesta ha attirato l’attenzione

L'organizzazione di giovani comunisti Osa protesta per la presenza di agenti federali dell'Ice alle Olmpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ruoli e operatività sono stati ampiamente spiegati dal governo ma tant'è, vai con i soliti slogano in stile "Yankee go home". Nota singolare della protesta è la location, il Ponte degli Annibaldi al Colosseo, luogo di aggregazione dei Maranza romani e teatro di numerosi episodi di criminalità. C'è un avvicinamento tra i due mondi? Il video di Welcome to Favelas. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Protesta contro Ice al Colosseo: ci mancava la cesura tra compagni e maranza... | VIDEO Approfondimenti su Ice Milano Cortina Springsteen canta contro Ice: "Terrore di Stato". La protesta ha il suo testimonial | VIDEO Migliaia di persone sono scese in piazza a Minneapolis per protestare contro l'ICE e l'amministrazione Trump. Capodanno Maranza a Roma: zona Colosseo off-limits tra risse e aggressioni A Roma, l'area intorno al Colosseo ha vissuto recentemente episodi di tensione legati a gruppi di giovani e problematiche di sicurezza. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ice Milano Cortina Argomenti discussi: Minneapolis si ferma contro l’Ice; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; L'Ice a Milano per le Olimpiadi, la manifestazione: Non li vogliamo in città; Nelle proteste contro l'Ice arrestati anche 100 leader cristiani a Minneapolis. Los Angeles, protesta contro l'Ice: disordini davanti a centro detenzione federale(LaPresse) Migliaia di manifestanti si sono radunati a Los Angeles ieri, venerdì, per opporsi alle politiche sull’immigrazione ... stream24.ilsole24ore.com Il giornalista statunitense Don Lemon, arrestato giovedì con l’accusa di aver partecipato a una protesta contro l’ICE, è stato rilasciatoVenerdì il giornalista Don Lemon, per anni uno dei principali conduttori di CNN, è stato rilasciato senza cauzione dopo un’udienza al tribunale di Los Angeles. Lemon e altre tre persone erano state ar ... ilpost.it Alla stazione Termini e al Colosseo arrivano i carri "puma" dell'Esercito Italiano in difesa della sicurezza dei cittadini. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.